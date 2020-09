Enrico Papi | il doloroso addio alla madre Luciana | FOTO (Di lunedì 7 settembre 2020) Messaggio Enrico Papi madre morta. Il noto conduttore televisivo dice addio all’amatissima mamma Luciana, spirata per un brutto male. Grave lutto per Enrico Papi. Il noto conduttore televisivo deve affrontare la dolorosissima perdita dell’amata mamma Luciana. La donna è scomparsa nelle scorse ore all’età di 81 anni. LEGGI ANCHE –> Emorragia cerebrale per Catherine Spaak, … L'articolo Enrico Papi il doloroso addio alla madre Luciana FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

enrick81 : @famigliasimpson @misterf_tweets @Tvottiano @tw_fyvry @napoliforever89 @CIAfra73 @Matt85Mortal @AngryMercurio… - maivenerdi : Tutta la redazione di @maivenerdi è vicina all'amico Enrico Papi per la scomparsa della cara mamma?? - Unf_Tweet : L’addio di Enrico Papi alla sua mamma: “Sei stata il regalo più bello” - Giorgiodicerbo : RT @Adnkronos: Lutto per #EnricoPapi: scompare la mamma Luciana - Giovanni1962RM : RT @Adnkronos: Lutto per #EnricoPapi: scompare la mamma Luciana -