Emorragia cerebrale, crisi epilettiche: "Non arriverà a domani mattina". Catherine Spaak rivela il dramma che la ha colpita (Di lunedì 7 settembre 2020) Tra i primi ospiti di Elonora Daniele nella nuova stagione di Storie Italiane in onda su Rai 1, andata in onda lunedì 7 settembre dalle 10 a mezzogiorno, tra gli ospiti anche Catherine Spaak, che ha presentato il suo ultimo filma, La vacanza. E nel corso dell'intervista, ha rivelato anche una bruttissima disavventura che la ha colpita qualche mese fa e che ancora non era trapelata. "Sono stata colpita da un'Emorragia cerebrale, ma non ricordo niente. Me lo hanno raccontato", ha svelato la Spaak. E ancora: "Mi sono svegliata in un letto d'ospedale e i medici mi hanno detto di avvertire i miei familiari perché probabilmente non sarei arrivata all'alba del giorno dopo...". Insomma, la situazione era drammatica. A un ... Leggi su liberoquotidiano

