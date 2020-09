Emma Marrone, tutti ‘accecati’ dagli orecchini sfoggiati a Venezia. Soprattutto per il prezzo: la cifra choc (Di lunedì 7 settembre 2020) Emma Marrone, torna al centro del mirino del consenso popolare. Dopo mesi molto difficili sia personali che professionali dovuti al lockdown, la cantante pugliese si rimbocca le maniche e riprende in mano le redini della sua vita. La ripresa della normalità ma anche comparse pubbliche che fanno rimettere in circolo il suo nome. E nel farlo, lo stile è impeccabile. Anche lei sul red carpet della 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Emma Marrone ha sfilato come poche accade. Siamo sempre abituati a vederla in vesti eleganti e semplici, ma per l’occasione il dettaglio non poteva che colpire l’attenzione pubblica. La cantante, infatti, ha assistito alla prima del film “Miss Marx”.



. Con il presupposto di non voler sfigurare, ... Leggi su caffeinamagazine

armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - Agenzia_Ansa : Emma Marrone e le altre FOTO il red carpet di #Venezia77 #ANSA - FabiolaAnna_P : RT @armani: Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale @MarroneEmma… - francescolenoir : Emma Marrone Latina Francesco Le Noire remix - Vale41229116 : RT @armani: Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale @MarroneEmma… -