Elogio della solitudine: poesia del circostante (Di lunedì 7 settembre 2020) La solitudine è un qualcosa che si è soliti a guardare con sospetto. Quasi mai in maniera serena. All’interno della nostra società rimbomba a tutto volume l’encomio alla compagnia. Una donna sola è spesso considerata incompleta, fallita, in pericolo. Un uomo solo agli occhi di molti risulta sfortunato, per altri è egoista.Viviamo nell’epoca della compagnia. Nella quale pur di non restare con noi stessi, facciamo conoscenza virtualmente con persone dall’altro capo della Terra. Eppure, la solitudine ha un fascino particolare, e può esserci amica. Un noto artista del secolo scorso lo sapeva bene, e ha voluto raccontarlo a parole: si tratta del grande cantautore genovese Fabrizio De André e del suo Elogio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

periodicodaily : Elogio della solitudine: poesia del circostante #deandre - MauroEmme13 : Proprio mentre si declama l’elogio della differenza e la santificazione del diverso, la diversità e la differenza v… - MarcoStac : Visto che quest'anno l'anniversario della nascita di G. G. Belli cade di lunedì, propongo di celebrarlo con 'Er lav… - aricasoni : RT @MarzioCpi: Mi associo alle parole di elogio di Francesca. Un'organizzazione perfetta e curata nei minimi dettagli quella della comunità… - DimoraG : Elogio della complessità -

Ultime Notizie dalla rete : Elogio della Tra luce e nulla: elogio della voce di Antony Pangea.news ‘Anche le persone senza sintomi possono trasmettere il virus’

Hans Kluge (Oms) ai microfoni de Il Corriere della Sera parla della riapertura della scuola e della diffusione del coronavirus. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Hans Kluge, direttor ...

IRAMA, CREPE PRIMO IN CLASSIFICA/ “Ora sogno un nostro concerto all’Arena”

Anche con Crepe, il suo nuovo EP, Irama convince e sorprende. Uscito solo lo scorso 28 agosto, come riferisce oggi Askanews, Crepe ha già conquistato il primo posto della classifica dei dischi più ven ...

Hans Kluge (Oms) ai microfoni de Il Corriere della Sera parla della riapertura della scuola e della diffusione del coronavirus. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Hans Kluge, direttor ...Anche con Crepe, il suo nuovo EP, Irama convince e sorprende. Uscito solo lo scorso 28 agosto, come riferisce oggi Askanews, Crepe ha già conquistato il primo posto della classifica dei dischi più ven ...