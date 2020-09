Elly Schlein non ha bisogno di mostrarsi trasandata per essere presa sul serio (veda AOC e Bonaccini) (Di lunedì 7 settembre 2020) Nelle due settimane tra il 21 agosto e oggi c’è tutta la distanza che separa la leadership di chi maneggia i media come fossero plastilina, e il tentativo di leadership di chi pensa che basti pensare e dire cose giuste; tutto l’abisso che divide una camicia di jeans da una camicia di jeans. Il 21 agosto, sul canale YouTube di Vogue viene caricato un video di 18 minuti. È una lunghezza spropositata, chi ha tempo per diciotto minuti, una storia di Instagram sono quindici secondi, ormai è quella la nostra soglia d’attenzione. Due settimane dopo, il video è a due milioni e spicci di visualizzazioni. In esso Alexandria Ocasio-Cortez – deputata, miglior portoricana uscita dal Bronx dopo Jennifer Lopez, grande speranza della sinistra americana – fa quel che fanno migliaia di beauty influencer in tutto il mondo: fa vedere che creme ... Leggi su linkiesta

