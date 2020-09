Elettra Lamborghini, tre giorni di addio al nubilato tra tamponi, lustrini e dress code “all white” (Di lunedì 7 settembre 2020) Elettra Miura Lamborghini, la carriera e l’amore sfoglia la gallery Adesso manca davvero solo il “sì”. Elettra Lamborghini, 26 anni, ha appena festeggiato in grande stile il suo addio al nubilato insieme alle amiche più care. Quindici ragazze e un amico per il “team Elettra” Una quindicina di ragazze scatenatissime (insieme all’amico Marco Ferrero, alias Iconize, che l’aveva accompagnata anche a scegliere l’abito da sposa) hanno ... Leggi su iodonna

Elettra Lamborghini età 26 anni, è la ricca ereditiera della casa di auto e prodotti di lusso Lamborghini, conosciuta in Italia e nel mondo, per aver partecipato a diversi reality di successo e per es ...