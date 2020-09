Elettra Lamborghini perde il controllo durante il suo addio al nubilato (Di lunedì 7 settembre 2020) Elettra Lamborghini è reduce dal suo addio al nubilato; la festa è durata ben 3 giorni, ma la situazione è andata fuori controllo. Prossime alle nozze Elettra Lamborghini con il dj e produttore Afrojack; il 26 settembre infatti pronunceranno il fatidico sì in una cerimonia che già si preannuncia sfarzosa. La Twerking Queen è stata … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Radio_Manbassa : GIUSY FERRERI E ELETTRA LAMBORGHINI - LA ISLA - radiodeejay : Ecco cos'è successo al party in provincia di Caserta - GammaStereoRoma : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla - radiolisola : #NowPlaying: Tinie, Elettra Lamborghini - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - radio7asiago : Now Playng: Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Con la festa in stile Miami si è conclusa, la tre giorni di addio al nubilato di Elettra Miura Lamborghini trascorsa, con un ristrettissimo gruppo di ospiti (15 in tutto, fra amiche e amici), nella sp ...Sexy da morire: Francesca Cipriani si fa un video selfie nelle sue Instagram Stories che ipnotizza i suoi follower mentre copre i suo seni con una mano e sullo sfondo si intravede il mare. In questi g ...