Elettra Lamborghini, pazzesco addio al nubilato: tre giorni di festa. E alla fine ecco in che condizioni erano gli invitati (Di lunedì 7 settembre 2020) L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini si è appena concluso: tre giorni intensi in compagnia di un ristrettissimo gruppo di ospiti, 15 in tutto, fra amiche e amici. La favolosa location prescelta è stata la Tenuta e Borgo San Domenico a Sant’Angelo in Formis, nelle zone di Capua, interamente riservata al gruppo di Elettra. Il primo giorno è trascorso con cena e festa in stile napoletano e il secondo invece in barca a Capri, per poi rientrare nella tenuta situata s. zulle rive del Volturno. Lì la cena che li attendeva è stata a base di prodotti capresi con i piatti preparati dallo chef Michele Deleo. La domenica poi il gruppo ha passato la giornata nei grandi spazi del relais, circondato da un bellissimo parco, fra ... Leggi su caffeinamagazine

