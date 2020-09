Elettra Lamborghini, addio al nubilato fra glitter e risate: le foto (Di lunedì 7 settembre 2020) Elettra Lamborghini celebra il suo addio al nubilato in maniera inedita e trasgressiva, rispettando però le regole anti-contagio vigenti in Italia. Weekend in Campania con amici e colleghi, gli scatti su Instagram. Se vi aspettavate una “Notte da Leoni”, in omaggio alla celebre e omonima trilogia cinematografica, avete sbagliato di poco. Infatti, l’addio al nubilato … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

fanpage : L'addio al nubilato di Elettra Lamborghini a Capri - zazoomblog : Elettra Lamborghini guarda laddio al nubilato hot: è durato 3 giorni - #Elettra #Lamborghini #guarda #laddio… - zazoomblog : Elettra Lamborghini pazzesco addio al nubilato: tre giorni di festa. E alla fine ecco in che condizioni erano gli i… - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - Notiziedi_it : L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini, un intero weekend con le amiche tra la musica di Tiziano Ferro e Ricchi… -