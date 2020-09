Eleonora Parisi: la donna morta per scattare una foto ricordo (Di lunedì 7 settembre 2020) E' morta per uno scatto Eleonora Parisi, originaria di Settimo Torinese, Torino,: era a Tirrenia insieme al compagno, residente a Firenze. Una giornata di relax, al mare. I due erano entrati nell'area ... Leggi su today

infoitinterno : Si aggrappa ad una trave per farsi una foto, così muore Eleonora Parisi - Laprimapagina : Settimo Torinese. Eleonora Parisi muore in un incidente a Tirrenia - Today_it : Eleonora Parisi: la donna morta per scattare una foto ricordo - LaStampa : Tragedia a Tirrenia, in Toscana. La vittima, Eleonora Parisi, aveva 43 anni ed era di Settimo Torinese. Era la sore… -