Eleonora Brigliadori contro i colleghi della tv: l’attacco (Di lunedì 7 settembre 2020) Questo fine settimana in piazza Bocca della Verità a Roma c’è stata una manifestazione composta da persone che negano la pericolosità del coronavirus e che sono dichiaratamente contrarie a tutte le misure per contenere la diffusione del contagio, diventati ormai noti come i “no mask“. Tra questi, tutti riuniti rigorosamente senza distanziamento sociale e senza mascherine, alla faccia di chi si muove rispettando le regole per la salute collettiva, c’era anche Eleonora Brigliadori. Le dichiarazioni di Eleonora Brigliadori I numeri parlano chiaro: 35.541 vittime confermate dall’inizio della pandemia. Sono questi i numeri dell’emergenza coronavirus solo nel nostro Paese. Mentre ancora in moltissimi, stando ai dati ... Leggi su thesocialpost

