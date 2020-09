Eleonora Brigliadori con i negazionisti: "Il governo limita la libertà di respirare" (Di lunedì 7 settembre 2020) Eleonora Brigliadori sabato ha sfilato con i negazionisti del Covid-19 perchè ritiene che la libertà di respirare sia in pericolo: 'Mai rimasta in casa, neanche durante il lockdown'. Eleonora Brigliadori da tempo ha assunto posizioni radicali sulla salute: sabato era presente alla manifestazione dei negazionisti del Covid-19 perchè il governo con l'uso delle mascherine: "limita la libertà di respirare". Eleonora Brigliadori in questi anni ha avuto atteggiamenti riguardo la medicina ufficiale molto controversi, in particolare contro l'uso della chemioterapia definendo Umberto Veronesi 'il medico demoniaco'. Sabato la ... Leggi su movieplayer

