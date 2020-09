È ora di porre fine alla tratta dei bambini e alla complicità internazionale nella prevenzione delle responsabilità (Di lunedì 7 settembre 2020) ” Sparizioni forzate e complicità internazionale nella prevenzione della responsabilità “ nella Giornata internazionale degli scomparsi , i paesi di tutto il mondo ricordano i propri dati statistici sulle persone scomparse, mentre ai parenti viene ricordato un altro anno caratterizzato da una diffusa impunità. Come altri giorni programmati per la commemorazione dalle Nazioni Unite, la Giornata internazionale degli scomparsi rende omaggio alle vittime e ai loro parenti, ma nulla di tangibile in termini di sostegno alla ricerca della giustizia e della memoria collettiva. Questi ultimi risuonano particolarmente in America Latina: le dittature appoggiate dagli Stati Uniti hanno creato un ... Leggi su databaseitalia

tazio_c : RT @PaulLamanski: Lo ho saputo ora. Un ragazzo di colore (capo verde) pestato e ucciso da alcuni italiani. Cercare soltanto di porre fine a… - gallianocilibe1 : RT @PaulLamanski: Lo ho saputo ora. Un ragazzo di colore (capo verde) pestato e ucciso da alcuni italiani. Cercare soltanto di porre fine a… - krudesky : RT @PaulLamanski: Lo ho saputo ora. Un ragazzo di colore (capo verde) pestato e ucciso da alcuni italiani. Cercare soltanto di porre fine a… - nabu65 : RT @PaulLamanski: Lo ho saputo ora. Un ragazzo di colore (capo verde) pestato e ucciso da alcuni italiani. Cercare soltanto di porre fine a… - OverlookHotel71 : RT @PaulLamanski: Lo ho saputo ora. Un ragazzo di colore (capo verde) pestato e ucciso da alcuni italiani. Cercare soltanto di porre fine a… -

Ultime Notizie dalla rete : ora porre Libia, è ora di cambiare strategia (e Di Maio l'ha fatto). Il commento di Khalid Chaouki Formiche.net Coronavirus, dopo la pandemia boom di domande per diventare infermieri

Ha fatto richiesta il 33% dei giovani che domani parteciperanno ai test di ammissione alle professioni sanitarie. Un risultato importante: oltre il 10% in più rispetto al 2019. Ma ancora insufficiente ...

Bus a Napoli, raid e sputi all'autista Anm: «Ora sono costretto all'isolamento»

Uno sputo contro il conducente dell'autobus Anm. Un'azione, repentina e violenta, messa a segno sabato pomeriggio a Secondigliano ma, soprattutto, un serio rischio ora che siamo in piena fase di ripre ...

Ha fatto richiesta il 33% dei giovani che domani parteciperanno ai test di ammissione alle professioni sanitarie. Un risultato importante: oltre il 10% in più rispetto al 2019. Ma ancora insufficiente ...Uno sputo contro il conducente dell'autobus Anm. Un'azione, repentina e violenta, messa a segno sabato pomeriggio a Secondigliano ma, soprattutto, un serio rischio ora che siamo in piena fase di ripre ...