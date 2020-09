“È nato!”. La coppia vip al settimo cielo: il terzo figlio è entrato nella loro vita. Felicità alle stelle (Di lunedì 7 settembre 2020) Marco Maddaloni insieme alla sua adorata moglie Romina Giamminelli è diventato genitore per la terza volta, il 4 settembre scorso. Hanno infatti dato il benvenuto al piccolo Pino, terzogenito dell’unitissima coppia, il cui nome è stato deciso per omaggiare il fratello Giuseppe, pure lui campione di judo e vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney. È nel post pubblicato su Instagram che Marco Maddaloni giorni fa ha rivelato di sapere già nella sua testa il futuro che augura al figlio. Un futuro da grande atleta, che segua le orme e le prodezze con la tenacia dello zio. Anche Romina ha voluto condividere sui social la contentezza di essere diventata di nuovo mamma. Come Marco Maddaloni, anche lei ha dunque condiviso su Instagram una foto in cui stringe ... Leggi su caffeinamagazine

