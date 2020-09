“È morto, non è giusto”. 17 anni e già famoso, una scena terribile. Il papà lo ha trovato così nella sua cameretta (Di lunedì 7 settembre 2020) Il papà di Ethan Peters, ha trovato proprio figlio nella sua camera da letto intorno alle 11 del mattino di domenica 6 settembre. L’uomo detto sul web di essere certo che la causa della morte sia un’overdose di droga, anche se non è stata rilasciata alcuna sentenza ufficiale. “La cultura dell’annullamento in cui ci troviamo gli pesava sul cuore. Non voleva altro che ispirare, far ridere la gente e spingere i confini di ciò che è accettabile nel nostro mondo per tutti i giovani “, ha detto papà Gerald Peters a Fox News. “Era un’anima gentile, che accettava tutti per quello che erano”. Ethan era una star di YouTube e di Instagram e aveva sol 17 anni. La migliore amica di Ethan Peters e collega star di Instagram, Ava Louise, ha raccontato i suoi problemi con ... Leggi su caffeinamagazine

