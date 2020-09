Dzeko sempre più verso la permanenza alla Roma: l’indizio social – FOTO (Di lunedì 7 settembre 2020) Edin Dzeko verso la permanenza alla Roma: il bosniaco ha lasciato un indizio social inequivocabile – FOTO La Juventus è alla ricerca di un centravanti per completare l’attacco stellare con Cristiano Ronaldo e Dybala. I nomi sono importanti, e due sembrano in vantaggio: Luis Suarez e Edin Dzeko. Potrebbe defilarsi però il bosniaco per il calciomercato Juve: sul suo profilo Instagram, Dzeko ha pubblicato una storia con la maglia divisa a metà tra Roma e Bosnia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

