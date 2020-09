Dua Lipa pubblica l’album Club Future Nostalgia (Di lunedì 7 settembre 2020) Club Future Nostalgia: Dua Lipa pubblica un album di remix. Nella tracklist collaborazioni stellari con Gwen Stefani, Madonna, Missy Elliott e le Blackpink Dopo il successo del suo secondo album (“Future Nostaglia”), Dua Lipa torna in pista con “Club Future Nostalgia”, una raccolta di remix creati insieme a una serie di superstar, nomi celebri della scena underground e… L'articolo Dua Lipa pubblica l’album Club Future Nostalgia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

francescacheeks : Nonostante l’annata complicata, sono usciti dei capolavori, tutti di artiste: Dua Lipa, Lady Gaga, Haim, Taylor Swi… - la_dalmaz : Perché Luis #ArtistoftheSummer? 'esattamente che ha fatto? L' artista dell'estate è dua lipa ma forse non siete pronti - Lipa_phoenix : @dualipaclube Cincooo #Top15RockInRio DUA LIPA NO ROCK IN RIO - duafumante : @dualipaclube l DUA LIPA NO ROCK IN RIO - Lipa_phoenix : @dualipaclube Cinco #Top15RockInRio DUA LIPA NO ROCK IN RIO -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa 7 consigli di stile che Dua Lipa ha imparato da Bella Hadid MTV.IT La street art ai tempi del Coronavirus

, in libreria dal 10 settembre un libro che raccoglie le opere d’arte di strada nate in tempo di pandemia Per modi e tempi, tra le arti la street art è quella in grado di intercettare e raccontare la ...

Mostra del Cinema di Venezia, Giulia De Lellis sul red carpet con l’abito copiato a Chiara Ferragni (e non solo)

Giulia De Lellis è arrivata al Lido di Venezia e, neanche a dirlo, ha conquistato tutta la scena. Complici le assenze dei vip hollywoodiani causa coronavirus, quest’anno il red carpet della 77esima Mo ...

, in libreria dal 10 settembre un libro che raccoglie le opere d’arte di strada nate in tempo di pandemia Per modi e tempi, tra le arti la street art è quella in grado di intercettare e raccontare la ...Giulia De Lellis è arrivata al Lido di Venezia e, neanche a dirlo, ha conquistato tutta la scena. Complici le assenze dei vip hollywoodiani causa coronavirus, quest’anno il red carpet della 77esima Mo ...