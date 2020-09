Droga, arti marziali e violenza: chi sono gli accusati di Colleferro (Di lunedì 7 settembre 2020) Uccidere senza nessuna ragione, come fosse un gioco. È capitato ancora nella provincia italiana lo scorso sabato notte quando il “branco” ha ucciso brutalmente Willy Monteiro Duarte il ragazzo di origini capoverdiani residente nella vicina Paliano intervenuto per sedare una rissa. Un pestaggio brutale portato avanti da quattro persone: i più coinvolti sono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente 26 e 24 anni, specialisti di Mma (Mixed Martial Arts) disciplina che si compone per una mescolanza di boxe e arti marziali con precedenti per lesioni e spaccio secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Secondo quanto riporta Repubblica i due sono legati anche ad ambienti di estrema destra (mentre l’aggravante dell’omicidio per ... Leggi su giornalettismo

