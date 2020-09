“Dreambuilders-La fabbrica dei sogni”, le sale riaprono a bambini (Di lunedì 7 settembre 2020) "Dreambuilders - La fabbrica dei sogni" è il film che riaprirà la stagione cinematografica per i bambini. Dal 10 settembre arriva infatti nelle sale il lungometraggio di animazione diretto da Kim Hagen Jensen. La protagonista è Mina, che vive in una casa di campagna con il padre e il suo criceto Viggo Mortensen. Quando arrivano per trasferirsi lì la fidanzata del papà e sua figlia, coetanea di Mina molto attiva sui social network, molte cose cambiano, perché ogni volta che si addormenta Mina acquisisce un potere: può spalancare le porte della fabbrica dei sogni e diventare la regista di quel che decide di sognare e far sognare agli altri, scrivere la storia, scegliere gli attori, costruire la scenografia e dare il ciak d'azione.Quando la sua quotidianità è ... Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : 'Dreambuilders-La fabbrica dei sogni', le sale riaprono a bambini - Think_movies : “DREAMBUILDERS – LA FABBRICA DEI SOGNI” - Voto10 : Dreambuilders - La Fabbrica dei Sogni: in rete il nuovo spot italiano -

Ultime Notizie dalla rete : “Dreambuilders fabbrica Riverdale: ecco come è morto Fred Andrews, il personaggio di Luke Perry Cinematographe.it - FilmIsNow