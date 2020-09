Dpcm, Conte proroga norme anti-Covid al 7 ottobre (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Misure anti-Covid-19 prorogate fino al prossimo 7 ottobre. È quanto ha stabilito il premier Giuseppe Conte firmando il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm). Nel testo nessun allentamento delle misure e poche novità. Restano chiusi stadi e discoteche ma viene introdotta la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, con l’autocertificazione di chi viene da Paesi finora “off limits”. “Nel Dpcm le norme sono tutte confermate, anche quelle che riguardano il ballo – ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza –. Sono semplicemente prorogate. Sono vigenti dal 16 agosto e le prorogheremo per altri 30 ... Leggi su quifinanza

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte firma Dpcm per prolungamento misure fino a 7/10: restano chiusi stadi e discoteche #coronavirus… - SkyTG24 : Coronavirus, Conte firma nuovo Dpcm: restano chiusi stadi e discoteche - rtl1025 : Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) con la proroga per 30 giorni delle misure per l'emergenza… - claudio_2022 : RT @07Emmedi: Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che prevede la proroga per 30 giorni delle misure per l’emergenza coronavirus. Le misure anti… - infoitinterno : Coronavirus, Conte firma Dpcm: misure prolungate fino al 7 ottobre -