Donnarumma-Milan, le richieste al rialzo di Raiola. E i retroscena sulla Juve (Di lunedì 7 settembre 2020) Siamo ormai arrivati all’8 settembre e Gigio Donnarumma ha un contratto in scadenza a giugno. Quindi, anche i meno informati sul calciomercato sanno che a gennaio – in assenza di rinnovo – il portiere sarebbe libero di firmare a zero per chiunque. Fatta questa premessa, scontata ma inevitabile, bisogna raccontare le evoluzioni delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Indispettito per i continui rinvii rossoneri, anche per incontri venduti mediaticamente ma che non si sono effettivamente consumati, Mino Raiola ha fatto (e ribadirà) richieste importanti al Milan. Ovvero: un contratto quinquennale da almeno nove milioni a stagione per Gigio, commissioni in doppia cifra per lui. Stiamo parlando del portiere classe 1999 per molti considerato il potenziale numero uno al mondo. Comunque vada, per ... Leggi su alfredopedulla

