Domenica In, Mara Venier ora trema: mossa a sorpresa di Mediaset, chi le piazzano contro (Di lunedì 7 settembre 2020) Daydreamer con il bellissimo Can Yaman arriva nel palinsesto di Canale 5. Pomeriggio. Di Domenica contro Mara Venier e la sua prima puntata della nuova stagione di Domenica In, in onda ovviamente su Rai 1, la rete ammiraglia di Viale Mazzini. La soap opera turca - record assoluto di ascolti - viene posizionata la Domenica pomeriggio. E questa manovra di Canale 5 potrebbe far tremare Rai1 perché l'attore turco resta tra i più ambiti e amati. La soap con Can Yaman torna in onda il 7 settembre in prima serata su Canale 5. Poi l'appuntamento è per sabato 12 a partire dalle 14.14 e fini alle 16, dopo ci sarà. Infine arriva la Domenica. Scontro attesissimo: Can Yaman contro la ... Leggi su liberoquotidiano

infoitcultura : Can Yaman sfida Mara Venier: Daydreamer si scontra con Domenica In - zazoomblog : Can Yaman sfida Mara Venier: Daydreamer si scontra con Domenica In - #Yaman #sfida #Venier: #Daydreamer… - enksnn : RT @gabbaoofc: Francesco e zia Mara ballano occidentali’s karma a Domenica In - ohmyblvck : RT @gabbaoofc: Francesco e zia Mara ballano occidentali’s karma a Domenica In - MutiLeonilde : RT @MauryKostanzo: Domenica prossima torna Mara. @provo2000 ? #DomenicaIn -