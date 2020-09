Djokovic: “Chiedo scusa a tutti. Mi sento triste e vuoto”. Lo sconforto del numero uno del tennis (video) (Di lunedì 7 settembre 2020) “Chiedo scusa agli Us Open. E a tutti coloro che sono stati colpiti dal mio comportamento. Sono desolato. Mi sento davvero triste e vuoto dopo quanto accaduto”. Così Novak Djokovic il giorno dopo la clamorosa squalifica a Flushing Meadows. Il numero uno del tennis, grande favorito, è fuori dal torneo per aver colpito con una pallina una giudice di linea. Involontariamente o un gesto di stizza? L’incidente è avvenuto durante il match contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. E ha suscitato un caso mondiale. A nulla sono valse le scuse immediate sul campo, che il campione ha lasciato dopo aver stretto la mano all’avversario. Il regolamento parla chiaro. Le scuse di Djokovic dopo la squalifica dagli Us ... Leggi su secoloditalia

LiaCapizzi : “Un gesto involontario ma sbagliato. Chiedo scusa. Devo trasformare questa squalifica in una lezione di vita per cr… - RSInews : L'annata nera di Djokovic Sembra non finire l’annus horribilis del numero 1 al mondo del tennis: 'Chiedo scusa. Dev… - crivellanna : Djokovic squalificato da Us Open: 'Desolato, chiedo scusa a tutti' - BlunoteWeb : #Tennis: #UsOpen, #Djokovic ‘Chiedo scusa a tutti’ - ginugiola : Djokovic squalificato da Us Open: 'Desolato, chiedo scusa a tutti' -

