Dj morta: oggi nuovo vertice in Procura con i periti, poi sopralluogo nei boschi di Caronia (2) (Di lunedì 7 settembre 2020) (Adnkronos) – Nei giorni scorsi il Procuratore Cavallo ha nominato altri periti per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto l’aurto della deejay morta, una Opel Corsa, e un furgoncino di manutenzione, nella galleria Turdi sulla A20 Messina-Palermo. La perizia riguarderà anche i mezzi coinvolti. Il magistrato ha detto di recente che dopo le analisi eseguite dalla Polizia scientifica sul mezzo della donna è emerso che non ci sono tracce di sangue né sul parabrezza né all’interno dell’abitacolo.Si attendono nei prossimi giorni anche gli esiti sui frammenti ossei trovati nei pressi del luogo di ritrovamento della deejay e del figlio di 4 anni. Non si sa se si tratta di ossa umane o di animali. E si attendono anche gli esiti sul luminol usato in alcuni casolari e ... Leggi su calcioweb.eu

fleinaudi : Ebru Timtik, avvocata, turca, morta assassinata nel silenzio generale: si chiamava così! L’abbiamo voluta ieri e og… - TV7Benevento : Dj morta: oggi nuovo vertice in Procura con i periti, poi sopralluogo nei boschi di Caronia (2)... - TV7Benevento : Dj morta: oggi nuovo vertice in Procura con i periti, poi sopralluogo nei boschi di Caronia... - LelaDipi : Non è stata una grande idea fare colazione guardando la puntata dove Meredith dice a Derek che oggi è quasi morta e… - Paololotti08 : RT @fazilamat: Oggi 7 settembre al Palazzo di Giustizia di Milano, 1 minuto di silenzio prima dell'inizio delle udienze per ricordare l'avv… -