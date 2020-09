Distrutta la politica, tocca oggi alle Istituzioni (di S. Craxi) (Di lunedì 7 settembre 2020) (Questo post è stato scritto da Stefania Craxi, senatrice e presidente onorario della Fondazione Craxi)Caro Direttore,ancora una volta si consuma una campagna referendaria sulla materia costituzionale all’insegna dell’opportunismo e della demagogia. Sono due elementi che da un quarto di secolo caratterizzano la nostra vita politica e istituzionale e che, al di là dell’esito del Referendum che mi auguro possa sovvertire i pronostici, anche in questo scorcio di legislatura concorrono alla delegittimazione della politica a cui la stessa, purtroppo, presta il fianco. Ma di cosa stupirsi? Le scelte e i comportamenti di questi anni sono inverosimilmente schizofrenici e funzionali a quanti intendono proseguire nella sistematica opera di destrutturazione democratica iniziata nel biennio ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Distrutta la politica, tocca oggi alle Istituzioni (di S. Craxi) - PoliticaNewsNow : Meloni, Pd: 'Fa propaganda su sanità quando la destra l'ha distrutta' - Michele38081162 : Anna devi ammettere che Roma e stata distrutta sia dalla destra che dalla sinistra. Perché in questo paese fare del… - BaldoLucchese2 : La #natura in #Sicilia è stata stuprata e distrutta dagli incendi dolosi anche quest'estate, in una delle estati pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Distrutta politica Distrutta la politica, tocca oggi alle Istituzioni (di S. Craxi) L'HuffPost Distrutta la politica, tocca oggi alle Istituzioni (di S. Craxi)

Così, distrutta la politica, tocca oggi alle istituzioni. Ma quanto potrà durare questo stato comatoso della nostra democrazia? A quali ulteriori rischi e derive ci espone? Le risposte non sono ...

Usa 2020, il guaio del complottista amico

Chi ricorda ormai John Birch? Il missionario protestante americano che decide di convertire i cinesi, e va da solo a Hangzhou nel 1940, e quando i giapponesi la occupano, a ridosso della Seconda Guerr ...

Così, distrutta la politica, tocca oggi alle istituzioni. Ma quanto potrà durare questo stato comatoso della nostra democrazia? A quali ulteriori rischi e derive ci espone? Le risposte non sono ...Chi ricorda ormai John Birch? Il missionario protestante americano che decide di convertire i cinesi, e va da solo a Hangzhou nel 1940, e quando i giapponesi la occupano, a ridosso della Seconda Guerr ...