Diaconale: «Acerbi Lazio? Si troverà una soluzione» (Di lunedì 7 settembre 2020) Diaconale ha commentato il caso legato al rinnovo di Francesco Acerbi: le dichiarazioni del portavoce della Lazio Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha commentato ai microfoni di Non è la radio il caso legato al rinnovo di Francesco Acerbi. «Ho letto lo sfogo, ma credo che alla fine si troverà una soluzione. Il clima della squadra, i rapporti tra i giocatori, tra tutti, è molto stretto. La Lazio è in condizioni per poter diventare predominante nel calcio nazionale, non parte da zero. Abbiamo perso l’occasione di giocarci lo scudetto per l’interruzione da Coronavirus, non si vede perché non dovremmo riprovarci». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

