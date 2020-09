Diabete, i pediatri: “Sì a ritorno a scuola, non rischiano il Covid più di altri” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – “Il diabete tipo 1, tipo 2 e monogenico nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti non rappresentano un fattore di rischio per l’infezione da Covid-19 o per complicanze e/o mortalità dovute a Covid-19. Pertanto il rientro a scuola in presenza non è controindicato”. La Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) rassicura le famiglie in vista del ritorno tra i banchi. In particolare per aiutare genitori e medici nella gestione del rientro, tra Coronavirus e influenza stagionale, il gruppo di studio sul diabete ha elaborato una serie di raccomandazioni che fanno chiarezza sui comportamenti da adottare.VACCINO PRIMA ARMA DI DIFESA Leggi su dire

