Di Maio: “Mario Draghi è una risorsa per l’Italia. Io di nuovo capo politico M5s? Non ci sto pensando, serve eleggere leadership forte” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Tutte le risorse di questo Paese in questo momento critico serve che vengano impiegate e Mario Draghi è una risorsa dell’Italia”. Parola del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che al programma Non stop news su Rtl è entrato nel dibattito sul ruolo che l’ex presidente della Bce potrebbe rivestire in futuro in Italia. Tra chi lo vuole presidente della Repubblica (Carlo De Benedetti) e chi lo vedeva bene alla guida della Commissione Europea (come annunciato dal premier Conte sabato durante la festa del Fatto Quotidiano), c’è sempre la fazione (una parte del centrodestra centrodestra in primis) di chi immagina l’economista a capo di un possibile governo tecnico. Ipotesi di cui Di Maio non parla, sottolineando però che nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

davidallegranti : Di Maio a Rtl dice che 'Mario Draghi è una risorsa per l’Italia' - iphoneapple6S : RT @MoriMrc: Su Di Maio che c’è da dire ancora? Pure lui santifica il vile liquidatore dell’industria pubblica italiana, Mario Draghi... l’… - Noovyis : (Di Maio: “Mario Draghi è una risorsa per l’Italia. Io di nuovo capo politico M5s? Non ci sto pensando, serve elegg… - infoitinterno : Di Maio: “Mario Draghi è una risorsa per l’Italia. Io di nuovo capo politico M5s? Non ci sto… - claudio_who : RT @MoriMrc: Su Di Maio che c’è da dire ancora? Pure lui santifica il vile liquidatore dell’industria pubblica italiana, Mario Draghi... l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio “Mario Coronavirus: Di Maio, 'da Norvegia 30 medici e infermieri in Italia' Affaritaliani.it