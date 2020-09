‘Devi indossare la mascherina’, lei si rifiuta e scatta la sanzione. Ecco tutti i controlli nelle stazioni ferroviarie del Lazio (Di lunedì 7 settembre 2020) 7375 persone identificate, 3 persone arrestate, 15 denunciate in stato di libertà, di cui 2 minori, 418 le pattuglie impegnate in stazione, 7 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 2 al regolamento di Polizia Ferroviaria: questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale. Ecco tutti gli interventi Il 31 agosto un cittadino straniero, di 24 anni, è stato arrestato a Roma Tiburtina dagli agenti della Polizia Ferroviaria per i reati di violenza sessuale e di reati contro il testo unico per l’immigrazione. Gli agenti sono intervenuti su richiesta del capotreno per una persona che poco prima aveva tentato di baciarla, dopo averla presa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

