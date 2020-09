Derby di Milano del 17 ottobre con i tifosi, prima apertura del Governo (Di lunedì 7 settembre 2020) I milioni di appassionati di calcio non vedono l'ora di poter tornare allo stadio. Il Governo sta valutando i dati per capire se sia opportuno o meno riaccogliere le persone negli impianti di gioco. Tutto dipenderà dall'indice dei contagi che durante e dopo il mese agosto è tornato a livelli piuttosto alti.tifosi ALLO STADIO, L'apertura DEL Governocaption id="attachment 964449" align="alignnone" width="300" stadio San Siro senza tifosi (getty images)/captionEppure gli addetti ai lavori sono ottimisti riguardo un ritorno alla normalità nel breve periodo. Interrogata sulla riapertura degli stadi, la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha risposto: "Si teme che non si riescano a gestire grandi eventi sportivi. Ho spiegato più volte che l’arrivo di ... Leggi su itasportpress

