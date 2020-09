“Decisivi i prossimi tre giorni”. Silvio Berlusconi, il prof. Zangrillo sulle condizioni dell’ex premier (Di lunedì 7 settembre 2020) Ancora tanta apprensione intorno alla vicenda di Silvio Berlusconi risultato positivo al Covid. I prossimi tre giorni saranno decisivi per capire l’evoluzione della polmonite di Silvio Berlusconi. Stamattina il professor Alberto Zangrillo al San Raffaele ha offerto ai cronisti un aggiornamento non annunciato sullo stato di salute dell’ex premier, ricoverato dalla notte tra giovedì e venerdì. “Il decorso è regolare, il paziente tranquillo”, ha detto all’esterno dell’ospedale e vestito in abiti domenicali, spiegando che la “fase è delicata” dal momento che l’infezione virale “merita una terapia adeguata e ha i suoi tempi”, ma ribadendo il “cauto ... Leggi su caffeinamagazine

repubblica : Berlusconi, decisivi i prossimi tre giorni per capire l'evoluzione della polmonite [di CONCHITA SANNINO] [aggiornam… - EmilioBerettaF1 : Berlusconi, decisivi i prossimi tre giorni per capire l'evoluzione della polmonite - FilippoCarmigna : 'Due giorni decisivi'. Berlusconi, ore d'ansia: le indiscrezioni dal San Raffaele (e quel 'no' a Milan-Monza) - Marilenapas : RT @eziomauro: Berlusconi, decisivi i prossimi tre giorni per capire l'evoluzione della polmonite - alessandromunz2 : RT @Libero_official: 'Due giorni decisivi per comprendere il decorso dell'infezione polmonare': #Berlusconi, indiscrezioni dal #SanRaffaele… -

Ultime Notizie dalla rete : “Decisivi prossimi Coronavirus, Sassoli al Corriere: «Aiuti da Bruxelles arriveranno, il punto è che l’Italia sappia spenderli» Corriere della Sera