De Rossi: “Pirlo alla Juventus? Era un predestinato. Hanno scelto la persona giusta” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Dal punto di vista della personalita’ Hanno trovato la persona giusta, uno con gli attributi“. Queste le parole di Daniele De Rossi, in merito all’ex compagno di nazionale e nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. “Pirlo era predestinato già da calciatore, un fenomeno che aveva una visione diversa rispetto agli altri e sicuramente ce l’avra’ anche dalla panchina – ha proseguito l’ex capitano della Roma a margine del premio ‘Calabrese’ a Soriano nel Cimino (Vt) – Avra’ un inizio pesante dal punto di vista della pressione perche’ la Juventus chiede subito risultati. Ma se c’era bisogno di una persona con le idee chiare ... Leggi su sportface

Mediagol : De Rossi: “Pirlo sulla panchina della #Juventus? Ho la mia idea. Non credevo in Gattuso e Simone Inzaghi…” - Mediagol : De Rossi: 'Pirlo sulla panchina della #Juventus? Ho la mia idea. Non credevo in Gattuso e Simone Inzaghi...'… - ScMotorieSelmi : De Rossi, 'Pirlo? Juve ha fatto scelta giusta, ha attributi' - news24_napoli : De Rossi: ‘Voglio allenare, andrei a piedi alla Fiorentina. Pirlo è pronto… - junews24com : De Rossi: «Pirlo ha gli attributi, scelta giusta per la Juve» - -