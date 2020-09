De Micheli e Raggi si beccano gli sfottò per le loro pazze idee: «Ma che ce frega, ma che ce importa» (Di lunedì 7 settembre 2020) Pensavate fosse solo uno scherzo, invece no, è una tragica realtà. La funivia di Roma è tra i progetti romani che la giunta di Virginia Raggi vorrebbe finanziata con i fondi europei del Recovery Fund. Il 20 maggio già echeggiavano queste parole rilasciate a Radio Rock : «La famosa funivia si farà… I decreti dovevano arrivare molto prima dell’estate, poi c’è stato il Coronavirus e tutto ha avuto una battuta d’arresto. Gli abitanti di Casalotti e Roma Nord possono stare tranquilli, è un progetto che andrà avanti». Possono stare tranquilli… Come direbbero a Roma ma che ce frega ma che ce importa … in piena pandemia, vorrai mica scordarti della Funivia! Il progetto della funivia targata Raggi Un progetto che prevede ... Leggi su secoloditalia

