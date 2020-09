De Luca: “L’indagine sulla segreteria del Presidente è aperta da tre anni” (Di lunedì 7 settembre 2020) Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha scritto un post su Facebook in relazione alla notizia di essere indagato per abuso e truffa. Si apprende della tempestiva scoperta che da tre anni è aperta una indagine sull’organizzazione dell’Ufficio di segreteria del Presidente della Regione Campania. L’indagine – dovuta – è partita da un esposto di un ex assessore regionale (ex Forza Italia, ora leghista) che mentre era assessore si faceva dare incarichi per centinaia di migliaia di euro dall’azienda regionale dei trasporti EAV (indagate, indagate…). L’indagine triennale verte su questo interrogativo: gli autisti che a turno accompagnano il Presidente della Regione, erano solo autisti o facevano anche lavoro di ... Leggi su ilnapolista

