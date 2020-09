De Luca indagato per abuso d’ufficio e truffa: “Ha favorito quattro ex vigili di Salerno in Regione” (Di lunedì 7 settembre 2020) Vincenzo De Luca indafgato per abuso d’ufficio e truffa. E’ quanto emerge oggi da un articolo di La Repubblica. Secondo il quotidiano, il governatore è iscritto nel registrato degli indagati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli. De Luca indagato: favorì alcuni ex vigili di Salerno In base all’accusa, il Presidente della Regione favorì quattro … L'articolo De Luca indagato per abuso d’ufficio e truffa: “Ha favorito quattro ex vigili di Salerno in Regione” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

