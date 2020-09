De Luca: «In Campania rinvio dell’apertura delle scuole al 24 settembre». Test sierologici obbligatori per prof e personale scolastico – Il video (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembreIn Campania l’inizio delle scuole sarà rinviato al 24 settembre: a garantirlo è il governatore Vincenzo De Luca, annunciando che «Nella riunione di Giunta fissata per oggi pomeriggio decidiamo il rinvio della data di inizio dell’anno scolastico insieme ad altre misure di prevenzione». «Accogliamo la richiesta che ci è stata fatta dai comuni, dall’Anci l’associazione dei comuni, da tutti i sindacati della scuola», ha detto De Luca. «Sapete che abbiamo avuto incontri di recente con tutte le componenti scolastiche e nell’ultimo incontro che abbiamo avuto è stato rilevato che non vi sono ... Leggi su open.online

