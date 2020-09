De Luca annuncia il palazzetto, i tifosi rispondono con lo striscione (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Quando il rimedio rischia di essere peggiore del male. Vincenzo De Luca azzarda e, consapevolmente, decide di mettere il dito in una delle piaghe più sanguinose dello sport cittadino. A 13 giorni dal voto sceglie, quale argomento programmatico, la costruzione del palazzetto dello sport. Come chi sveglia il cane che dorme, avrà avuto la consapevolezza di prendersi dei rischi. Ed in effetti è bastato il semplice annuncio per scatenare la rabbia dei tifosi (il 27 luglio 2018 si scomodò addirittura Malagò per l’ultimo degli annunci). Nei pressi dello scheletro della vistosa incompiuta è apparso un eloquente striscione: chi lo ha ideato avrò inteso riportare il Governatore alle stagioni in cui, da sindaco di Salerno, ... Leggi su anteprima24

