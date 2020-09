De' Longhi Treviso, al Palaverde per la Supercoppa arriva Trento (Di lunedì 7 settembre 2020) Quarta gara della fase a gironi di Eurosport Supercoppa 2020 e seconda partita sul parquet del Palaverde per la De' Longhi Treviso Basket , che domani - martedì 8 - alle ore 19.00 incontrerà ... Leggi su trevisotoday

AgenziaOpinione : Dolomiti Energia Trentino * BASKET: « I bianconeri vincono 90-79 contro la De’ Longhi Treviso nel terzo turno di Eu… - treviso_basket : RISULTATO FINALE @AquilaBasketTN 90 ?? @treviso_basket 79 ?? DE' LONGHI: Russell 16 (4/6, 1/3), Cheese 6 (2/3 da 2)… - FrancescoRango1 : Continua l'Eurosport Supercoppa, queste le partite di oggi: VL Pesaro - Dinamo Sassari ore 17:00 Allianz Trieste -… - megabasket : La De’ Longhi Treviso torna al Palaverde - BibCri : RT @TgrVeneto: Terza giornata di gare per la Supercoppa 2020. Vittoria della @REYER1872 Reyer Venezia sulla #Basket De’Longhi #Treviso per… -

Ultime Notizie dalla rete : Longhi Treviso

TrevisoToday

Seconda trasferta stagionale per la Dolomiti Energia Trentino: i bianconeri domani sera (ore 19.00) affrontano al PalaVerde la De' Longhi Treviso nel quarto turno di girone C in Eurosport Supercoppa 2 ...In vista della gara di domani contro l'Aquila Trento (palla a due ore 19:00, diretta Eurosport player), il coach della De'Longhi Treviso Max Menetti presenta il momento della squadra: "Siamo dispiaciu ...