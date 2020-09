Daydreamer - Le ali del sogno stasera su Canale 5 con tre nuove puntate: le anticipazioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Daydreamer - Le ali del sogno sbarca eccezionalmente stasera su Canale 5 alle 21:20 con ben tre nuove puntate: ecco le anticipazioni. Can Yaman sbarca con la sua Daydreamer - Le ali del sogno eccezionalmente stasera su Canale 5, alle 21:20 nel bel mezzo della prima serata, e non con uno ma con ben tre puntate. In base alle anticipazioni e al promo diffuso da Mediaset, scopriamo che Sanem è intenta a creare un profumo speciale per Can, che resta fortemente impressionato dalla potenza dell'essenza, tanto che decide di indossare subito la creazione originale. Nel frattempo, in ufficio c'è un po' di scompiglio: una spia ha installato una telecamera nascosta ... Leggi su movieplayer

