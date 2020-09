DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 12 settembre: Sanem gelosa di Ceyda (Di lunedì 7 settembre 2020) Appuntamenti numero 67 e 68 di DayDreamer – Le Ali del Sogno La soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno dopo il debutto in prime time su Canale 5, andrà di nuovo in onda sabato 12 settembre 2020 a partire dalle ore 14:20 sino alle 16:00 per poi cedere la linea alla nuova stagione di Verissimo. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti svelano che Ceyda farà ingelosire molto Sanem, quando inizierà a manifestare il suo interesse nei confronti di Can. Mentre Emre si arrabbierà quando verrà a conoscenza che la sua ex Aylin si è alleata con Enzo Fabbri per far fallire la Fikri Harika. Sanem gelosa di Ceyda che sta attaccata a Can Le ... Leggi su kontrokultura

