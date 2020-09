Daydreamer Anticipazioni 7 settembre 2020, in Prima Serata: Emre di nuovo all'attacco ma Sanem... (Di lunedì 7 settembre 2020) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata dell'8 settembre 2020, in onda In Prima Serata su Canale5. Nelle trame dell'Episodio, Sanem regala a Can un profumo speciale mentre Emre ha un altro piano per ottenere la Fikri. Leggi su comingsoon

Teleblogmag : Appuntamento speciale in prima serata per recuperare episodi poi solo nel weekend. - tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame del 12 e 13 settembre 2020 (pomeriggio) - Daydreamer – Le ali del sogno, le… - SmorfiaDigitale : DayDreamer, Il paradiso delle signore, Un posto al sole: anticipazioni 7 settemb... - Esperanssa1 : RT @CorriereCitta: #Daydreamer- Le Ali del Sogno, cambio di programma: ecco quando va in onda, anticipazioni episodi - SilviaKus3 : RT @CorriereCitta: #Daydreamer- Le Ali del Sogno, cambio di programma: ecco quando va in onda, anticipazioni episodi -