Dalla Francia, il Psg ha offerto 40 milioni per Bennacer: no del Milan e del calciatore (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Psg avrebbe messo gli occhi su Ismael Bennacer, centrocampista classe 1997 del Milan. Secondo quanto riportato da Le10Sport, i parigini avrebbero offerto ai rossoneri 40 milioni di euro ricevendo però un “no” come risposta. Da registrare, però, anche il rifiutato da parte dello stesso calciatore che non vorrebbe lasciare la squadra Milanista convinto che sia la migliore per la sua crescita. Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Agenzia_Ansa : Francia, un uomo accoltellato a #Parigi LE PRIME IMMAGINI dalla GARE DU NORD IL #VIDEO #ANSA - Giorgiolaporta : Se rientri dalla #Grecia (3 mila contagi nelle ultime due settimane) vieni sottoposto a #tampone; se rientri dalla… - CorSport : #Depay alla #Roma, la sorpresa arriva dalla #Francia - milansette : Dalla Francia - Bennacer, offerta da 40 milioni dal PSG: no del Milan e del giocatore - calabrese_u : RT @MilanNewsit: Dalla Francia - Bennacer, offerta da 40 milioni dal PSG: no del Milan e del giocatore -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Dalla Francia, Fofana apre all'addio: non c'è solo il Milan, offerta Leicester Calciomercato.com METEO WEEKEND. Torna l'alta pressione in ITALIA dopo le ultime piogge, tendenza

METEO ITALIA WEEKEND - La circolazione di bassa pressione sulle Baleari verrà agganciata da una saccatura in arrivo dalla Francia. Come un pendolo tornerà sui suoi passi influenzando il tempo sulla no ...

Frammenti di storia: Operazione Blue Moon, di cosa si tratta?

Droga di Stato: una subdola quanto raffinata strategia messa in moto dai servizi segreti dei paesi del blocco occidentale per indebolire progressivamente la militanza e la lotta armata di estrema sini ...

METEO ITALIA WEEKEND - La circolazione di bassa pressione sulle Baleari verrà agganciata da una saccatura in arrivo dalla Francia. Come un pendolo tornerà sui suoi passi influenzando il tempo sulla no ...Droga di Stato: una subdola quanto raffinata strategia messa in moto dai servizi segreti dei paesi del blocco occidentale per indebolire progressivamente la militanza e la lotta armata di estrema sini ...