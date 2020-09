Dal culto per le arti marziali ai precedenti per spaccio: chi sono gli aggressori di Willy Monteiro (Di lunedì 7 settembre 2020) Una gang di quattro ragazzi, più un quinto complice, sono accusati di aver ucciso a calci e pugni nella notte tra 5 e 6 settembre il 21enne italo-capoverdiano Willy Monteiro Duarte. Ma chi sono questi aggressori? La “banda di Artena” dietro la morte di Willy Marco e Gabriele Bianchi hanno rispettivamente 24 e 26 anni, sono fratelli e sono cultori di Mma (Mixed martial arts), una disciplina che mescola boxe e arti marziali che sarebbero abituati a esercitare anche fuori dal ring. Insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono indagati per omicidio preterintenzionale, mentre il quinto membro della gang, ora in stato di fermo, potrebbe dover ... Leggi su tpi

