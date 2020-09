CrowdFundMe apre canditature per finanziare PMI italiane con minibond (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, apre le candidature per finanziare le PMI italiane attraverso i minibond. L’iniziativa è rivolta a imprese che presentano un fatturato minimo di 5 milioni di euro all’anno, un debito non superiore a 3 volte l’Ebitda, e un Ebitda positivo da almeno due anni. CrowdFundMe, spiega l’azienda in una nota, si avvale dei principali operatori del settore (advisor finanziari e legali) per strutturare le operazioni sulle società emittenti. I titoli di debito presentano un limite fissato per ogni singolo collocamento a 8 milioni di euro. La PMI stabilisce l’obiettivo di raccolta, la durata del ... Leggi su quifinanza

