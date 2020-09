Crescono i malati nelle terapie intensive: “I casi non sono meno gravi che a marzo” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’allarme degli anestesisti: “Vediamo sempre più giovani”. Oggi le nuove regole per contenere i contagi Leggi su ilsecoloxix

tg2rai : #Coronavirus, 1.297 nuovi contagi in #Italia, ma meno tamponi. Crescono ricoveri e terapie intensive. Gli anestesis… - LaStampa : L’allarme degli anestesisti: “Vediamo sempre più giovani”. Oggi le nuove regole per contenere i contagi. - giorgita_ : RT @LaStampa: L’allarme degli anestesisti: “Vediamo sempre più giovani”. Oggi le nuove regole per contenere i contagi. - Antongiulio2 : RT @LaStampa: L’allarme degli anestesisti: “Vediamo sempre più giovani”. Oggi le nuove regole per contenere i contagi. - Andreacocco87 : RT @LaStampa: L’allarme degli anestesisti: “Vediamo sempre più giovani”. Oggi le nuove regole per contenere i contagi. -

Ultime Notizie dalla rete : Crescono malati Crescono i malati nelle terapie intensive: “I casi non sono meno gravi che a marzo” La Stampa Crescono i malati nelle terapie intensive: “I casi non sono meno gravi che a marzo”

Continua l’altalena dei casi di Coronavirus. Ieri nuovo calo dei positivi intercettati nelle maglie del servizio sanitario: sono 1.297, contro i 1695 di sabato, quindi meno 398. Nelle ultime 24 ore si ...

Alunni con disabilità e docenti malati: ecco l’Italia fragile da tutelare

ROMA. L’Italia si scopre fragile sotto la luce sinistra del Covid: alunni con disabilità, docenti dall’età media avanzata e con patologie pregresse, lavoratori con malattie croniche su cui incombe lo ...

Continua l’altalena dei casi di Coronavirus. Ieri nuovo calo dei positivi intercettati nelle maglie del servizio sanitario: sono 1.297, contro i 1695 di sabato, quindi meno 398. Nelle ultime 24 ore si ...ROMA. L’Italia si scopre fragile sotto la luce sinistra del Covid: alunni con disabilità, docenti dall’età media avanzata e con patologie pregresse, lavoratori con malattie croniche su cui incombe lo ...