Covid, Speranza: “Vietato abbassare la guardia, aspettiamo il vaccino” (Di lunedì 7 settembre 2020) In visita all’incubatore biomedicale Toscana Lifes Sciences di Siena, il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato dell’emergenza Covid in Italia I numeri relativi al Covid in Italia sono in crescita. La curva dei contagi – tenendo conto dell’alto numero dei tamponi – sta rapidamente cominciando a salire di nuovo, a ormai alcuni mesi dal … L'articolo Covid, Speranza: “Vietato abbassare la guardia, aspettiamo il vaccino” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

