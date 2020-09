Covid, scatta il coprifuoco in 40 città israeliane (Di lunedì 7 settembre 2020) Vietato uscire di casa dalle 19 alle 5 del mattino. Giro di vite anche per gli assembramenti (all'esterno e all'interno) Leggi su media.tio.ch

Coronavirus, in Israele scatta il coprifuoco in 40 città | in Francia create 7 zone rosse

La produzione di Elite a rischio a causa di Aron Piper? Ecco perché

3Aron Piper potrebbe mettere la produzione di Elite 4 a rischio a causa di un suo incontro con il calciatore Neymar? Ecco perché Aron Piper potrebbe mettere a repentaglio la produzione di Elite 4? In ...

LE INCHIESTE DE “LA STAMPA” La scuola riparte con la paura di rifermarsi. Tutte le regole per l’apertura più attesa e temuta

Far ripartire la scuola nei tempi previsti. Riuscire a tenerla aperta e a farla funzionare. A qualunque costo, o quasi. A Palazzo Chigi e a Viale Trastevere sono consapevoli che sul ritorno in classe ...

