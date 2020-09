Covid, positiva anche Marina Berlusconi (Di lunedì 7 settembre 2020) anche Marina Berlusconi, secondo quanto riportato dall’Ansa, risulta positiva al Covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono. Marina Berlusconi assieme alla sua famiglia … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Dodici nuovi positivi a fronte di 565 tamponi. È l’aggiornamento alle 8 di lunedì 7 settembre fornito dalla Regione Umbria attraverso la dashboard che monitora, giorno per giorno, l’andamento dell’eme ...Chiuso in via precauzionale il tribunale di Terni. La decisione è arrivata lunedì mattina dopo che una avvocatessa iscritta al Foro ternano è risultata positiva al Covid-19. A disporre il provvediment ...