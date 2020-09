Covid, nuovo Dpcm in vigore da oggi. Obblighi e limitazioni previsti: cosa cambia (Di lunedì 7 settembre 2020) Da lunedì 7 settembre “entra in vigore il nuovo Dpcm emanato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con le misure di contenimento Covid che avranno validità fino al 30 settembre”. È quanto si legge su ‘La legge per tutti’. Il Decreto, spiegano, “conferma innanzitutto le regole di comportamento già vigenti: distanziamento minimo di un metro, igiene delle mani e obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma anche all’aperto se la distanza minima non è garantita”. In proposito, scrive ‘La legge per tutti’, “una novità del Dpcm è la generalizzazione dell’obbligo di indossare la mascherina nell’orario dalle 18 alle 6 nei luoghi aperti al pubblico, ... Leggi su caffeinamagazine

fanpage : La vitamina D riduce il rischio di #Covid19, lo conferma un nuovo studio - IlContiAndrea : Comunque sì, bello tutto per carità, ma vorrei arrivasse prima possibile il vaccino anti #Covid_19 per spararmelo i… - nzingaretti : Oggi apre il nuovo pronto soccorso del @CampusBioMedico di Roma, una sfida di cui si parlava da anni. Il Campus è s… - sabribri1977 : RT @CesareSacchetti: David Rockefeller nel 1994:'siamo sull'orlo di una trasformazione globale. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la giust… - LinaVadal : RT @tg2rai: Il presidente del Consiglio #Conte firmerà oggi un nuovo dpcm per l'emergenza #covid. Non verranno introdotte nuove restrizioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, rimane l'obbligo della mascherina. Il testo del nuovo Dpcm Il Capoluogo La romana Fenix fa boom in Borsa

È romana la prima società che lo scorso 14 agosto ha debuttato su Aim Pro, il nuovo segmento professionale di Borsa Italiana ... Tanti progetti non sono partiti a causa del Covid e la nostra società è ...

Covid-19. Nel ravennate 16 nuovi positivi, in regione sono 124 con oltre 10mila tamponi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.628 casi di positività, 124 in più rispetto a ieri, di cui 60 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

È romana la prima società che lo scorso 14 agosto ha debuttato su Aim Pro, il nuovo segmento professionale di Borsa Italiana ... Tanti progetti non sono partiti a causa del Covid e la nostra società è ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.628 casi di positività, 124 in più rispetto a ieri, di cui 60 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...