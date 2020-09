Covid, Manfredi al MANN: “Vaccino? Oxford è nella fase 3 ma l’Italia…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’Italia sta avendo un ruolo importantissimo nel campo dei vaccini ma anche dei nuovi farmaci. Questa pandemia si combatte da un lato con le vaccinazioni e dall’altro con cure che siano efficaci”. Sono le parole del ministro dell’Università e la Ricerca Gaetano Manfredi che, intervenuto in una conferenza stampa al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ha fatto il punto sulla sperimentazione del candidato vaccino Oxford per combattere il coronavirus. “La sperimentazione del vaccino di Oxford è molto avanti – ha spiegato Manfredi -, è nella fase 3 che si concluderà entro la fine di ottobre. Dopo la certificazione Ema, nel momento in cui il vaccino verrà rilasciato ... Leggi su anteprima24

Coronavirus, il ministro Manfredi: “Ricerca in fase avanzata, in primavera vaccinazione di massa”

“L’Italia sta avendo un ruolo importantissimo nel campo dei vaccini ma anche dei nuovi farmaci. Questa pandemia si combatte da un lato con le vaccinazioni e dall’altro con cure che siano efficaci. La ...

